PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Meßkirch

Arbeiter stirbt nach Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in einer Fabrikationshalle im Industriepark ist ein 21-jähriger Arbeiter gestorben. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 21-Jährige gemeinsam mit einem Kollegen auf einer Hebebühne in rund 15 Metern Höhe tätig, als ein anderer Arbeiter einen Schwerlastkran an der Hallendecke in Betrieb nahm. Der Kran rammte die Hebebühne, woraufhin diese umkippte und der 21-Jährige auf den Boden der Fabrikhalle stürzte. Sein Kollege konnte sich zuvor noch durch einen Sprung auf den Querträger des Krans retten. Der 21-Jährige zog sich infolge des Unfalls lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er erlag später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Neben einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert worden. Der Kriminaldauerdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

