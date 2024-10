Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Griff nach Geldbeutel endet in Zelle

Nachdem er mehrere Passanten in der Innenstadt angepöbelt und in einem Fall versucht haben soll, einen Geldbeutel zu rauben, endete die Nacht auf Donnerstag für einen 32-Jährigen in der Gewahrsamszelle beim Polizeirevier. Kurz vor 1 Uhr sei der deutlich alkoholisierte Mann am Buchhornplatz auf einen dort sitzenden 61-Jährigen zugelaufen, habe diesen zunächst beschimpft und dann versucht, dessen auf dem Schoß liegenden Geldbeutel gewaltsam an sich zu reißen. Das folgende Gerangel, bei dem es dem Älteren gelang, seine Geldbörse zu sichern, sei schließlich durch Rufe eines Zeugen unterbrochen worden, woraufhin sich der 32-Jährige zunächst entfernt habe. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet festgestellt werden und musste aufgrund seiner Aggressivität und seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. Den Rest der Nacht musste er in der Arrestzelle verbringen, außerdem wird gegen ihn nun wegen eines versuchten Raubdelikts ermittelt.

Friedrichshafen

Unachtsamkeit endet mit hohem Sachschaden

Weil sie offenbar ein Vordach nicht richtig geschlossen hatte, ist beim Unfall einer 47-Jährigen mit ihrem Verkaufswagen am Dienstagvormittag hoher Sachschaden entstanden. Die Frau befuhr mit ihrem Renault Master kurz vor 10 Uhr die Leutholdstraße und stieß beim Abbiegen in die Colsmanstraße mit ihrem Fahrzeug, an welchem das Klappdach nach außen stand, gegen einen Ampelmasten. Hierdurch wurden sowohl das Anbauteil am Fahrzeug als auch die Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Radfahrkontrollen

Am Mittwoch um die Mittagszeit haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Friedrichstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ein Augenmerk auf die richtige Fahrbahnbenutzung gelegt. Hierbei wurden insgesamt 18 Radfahrende bzw. E-Scooter-Lenkende gebührenpflichtig verwarnt, die verbotswidrig den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Gehweg benutzten. Außerdem wurde ein Elektroroller sichergestellt, der offenbar im August in Singen gestohlen wurde und bei dem eine Fahndungsnotierung bestand. Gegen den 26-jährigen Benutzer wird nun ermittelt, hierbei muss auch geklärt werden, wie dieser in den Besitz des E-Scooters gekommen ist.

Meckenbeuren

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und einen Gesamtsachschaden von rund 16.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Andreas-Hofer-Straße gefordert. Kurz nach 19.30 Uhr prallte eine 57-jährige Seat-Lenkerin ortsauswärts fahrend mutmaßlich aus Unachtsamkeit gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Mazda. Durch die wuchtige Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Einbruch in Lagerhalle

In eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Heidach haben Unbekannte am späten Dienstagabend eingebrochen. Ein Zeuge hatte kurz vor 22.30 Uhr eine Alarmanlage wahrgenommen und nachgesehen, zunächst aber nichts festgestellt. Erst am nächsten Morgen wurde ersichtlich, dass Unbekannte sich gewaltsam Zugang zu der Halle verschafft hatten. Nachdem offenbar nichts entwendet wurde, ist anzunehmen, dass die Täter durch den ausgelösten Alarm von der weiteren Tatausführung abgehalten wurden. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Einbruchs.

Tettnang

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt mehr als 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Kreuzung der L 326 mit der K 7712 bei Prestenberg entstanden. Der 30-jährige Lenker eines VW wollte von Prestenberg kommend die L 326 in Richtung Krumbach queren und übersah dabei den von rechts kommenden und Ford einer vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen. Durch die folgende wuchtige Kollision wurde der Ford in Richtung einer Apfelplantage abgewiesen und kam an deren Rand zum Stillstand. Während am VW ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser am Ford, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zudem wurden mindestens zwei Apfelbäume beschädigt, deren Schadenshöhe derzeit noch nicht bekannt ist. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Überlingen

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel hat ein 46-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen im Bereich der Tierheimkreuzung einen Pkw gelenkt. Der Mann wurde von einer Streifenwagenbesatzung aufgrund leichter Fahrauffälligkeiten gegen 2.30 Uhr kontrolliert. Ein Vortest reagierte positiv auf THC, weswegen dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Deren Auswertung wird nun über den Fortgang des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden. Eine Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

Überlingen

Verkehrsspiegel beschädigt

Möglicherweise durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag einen Verkehrsspiegel an der Einmündung Härlenweg/Schreibersbildstraße beschädigt. Der Spiegel weist mehrere entsprechende Einschusslöcher auf. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu etwaigen Verursachern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

