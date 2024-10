Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren

Unter Drogeneinwirkung Pkw gelenkt

Offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 39-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung am Dienstagnachmittag in Meckenbeuren kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt hatten, reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf Amphetamin. Der 39-Jährige musste sich eine Blutprobe entnehmen und seinen Pkw stehen lassen. Nachdem im Fahrzeug auch noch eine Kleinmenge des Betäubungsmittels aufgefunden wurde, gelangt der Mann diesbezüglich zur Anzeige. Wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung muss er zusätzlich mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Meckenbeuren

Streit um Essen endet mit Faustschlägen

Der Streit um ein gekochtes Essen hat am Dienstagnachmittag für einen 17-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hegenberg mit einer leichten Verletzung im Gesicht durch Faustschläge geendet. Nachdem drei Bewohner im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gekocht hatten, wollte der Geschädigte auch etwas von dem Essen abhaben. Da er nach Meinung der anderen dann zu viel davon nahm, sei er von zwei der Beteiligten festgehalten worden, während ihm der dritte mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasste. Eine unmittelbare Versorgung der Verletzung war nicht notwendig. Gegen das Trio wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Überlingen

Beim Einscheren abgedrängt

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist am Dienstagmorgen an einem Mercedes bei einem Verkehrsunfall auf der B 31n zwischen den Abfahrten Kogenbach und der Tierheimkreuzung entstanden. Ein 45-jähriger Pkw-Lenker wollte sich kurz nach 8 Uhr am Ende eines zweispurigen Teilstücks wieder von der linken Spur nach rechts einordnen und übersah dabei den bereits rechts fahrenden Mercedes. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich dessen 31-jähriger Fahrer nach rechts aus und streifte dabei einen Leitpfosten. Hierdurch wurde die rechte Seite des Wagens beschädigt, zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Überlingen

Aufgefahren - Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen bei Brünnensbach entstanden. Eine 46-jährige Fiat-Lenkerin wollte gegen 7.30 Uhr von der B 31 aus Richtung Sipplingen kommend an der Abfahrt Brünnensbach in Richtung Überlingen fahren und übersah nach der Ausfahrt einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden BMW. Diesem fuhr sie auf. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

