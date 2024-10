Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.01.24

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Nach Streit mit Messer verletzt

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen eine 25-Jährige, der vorgeworfen wird, am späten Dienstagabend im Mozartweg einen 28 Jahre alten Bekannten im Laufe eines Streits mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Nachdem es den bisherigen Erkenntnissen zufolge in einer Wohnung zum Disput über die Lautstärke eines geführten Telefonats gekommen war, soll die nigerianische Tatverdächtige dem Opfer mehrere oberflächliche Schnittverletzungen und Stichwunden zugefügt haben. Der 28-Jährige wurde daraufhin zur weiteren Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, verließ dieses jedoch noch in der Nacht wieder. Die 25-Jährige wurde von der Polizei ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden mit dem Ziel, die Untersuchungshaft zu erwirken.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010

