Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Durch Pfefferspray leicht verletzt

Möglicherweise durch Pfefferspray ist in der Nacht zum Dienstag in der Friedrichstraße eine 15-Jährige leicht verletzt worden. Ihren Angaben zufolge sei sie gegen Mitternacht mit einer Begleiterin in Richtung Stadtbahnhof gelaufen, als ihr drei Männer entgegenkamen, von denen einer unmittelbar und grundlos Pfefferspray in ihre Richtung gesprüht haben soll. Nachdem sie hierdurch gesundheitliche Probleme bekommen habe, sei die deutlich alkoholisierte Jugendliche dann von ihrer Begleiterin zur Bundespolizei am Bahnhof gebracht worden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und prüft dabei auch eine mögliche Vorgeschichte zu dem Vorfall. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mit E-Scooter zweimal gestürzt

Akute gesundheitliche Probleme könnten die Ursache für zwei Unfälle eines 65-Jährigen mit seinem E-Scooter am Montag gewesen sein. Erstmals sei der Mann kurz vor 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße gestürzt und habe sich leicht verletzt. Gegen 19.30 Uhr prallte der 65-Jährige mit seinem Elektroroller in der Eugenstraße nahezu ungebremst auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und fiel abermals. Hier zog er sich eine Kopfverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Immenstaad

Mit Fahrrad gestürzt

Schwer verletzt hat sich ein 43-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zwischen Kluftern und Immenstaad. Der Mann befuhr den Radweg entlang der L 207 in Fahrtrichtung Immenstaad und kam auf feuchtem Laub ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Rad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Mit Kleinkraftrad gestürzt

Splitt auf der Fahrbahn dürfte einem 15-jährigen Kleinkraftrad-Lenker am Montagmittag zum Verhängnis geworden sein. Der Jugendliche befuhr einen parallel der B 31n verlaufenden landwirtschaftlichen Weg von Kogenbach kommend in Richtung Tierheim-Kreuzung und kam kurz vor 12.30 Uhr in einer leichten Linkskurve zu Fall. Hierdurch verletzte er sich am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, an ihm entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Es wurde nach dem Unfall von einem Familienangehörigen abgeholt.

Markdorf

Scheibe an Getränkemarkt eingeworfen

Die Schaufensterscheibe eines Getränkemarktes in der Hahnstraße haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes beschädigt. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen warf die Täterin oder der Täter einen bislang nicht bekannten Gegenstand gegen das Fenster, woraufhin die äußere der Mehrfachverglasung beschädigt wurde. Hierdurch entstand entsprechender Sachschaden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07544/9620-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell