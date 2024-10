Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Autofahrer alkoholisiert

Zu tief ins Glas geschaut und anschließend hinters Steuer gesetzt hat sich am Sonntagabend ein 59-Jähriger. Der Autofahrer wurde in der Harthauser Straße von einer Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und musste seinen Wagen stehen lassen, nachdem er bei einem Alkoholvortest etwa ein Promille gepustet hatte. Es folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den 59-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Bingen

Trotz Fahrverbot hinters Steuer gesetzt

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf einen 49-Jährigen zu, nachdem dieser gegen ein aktuell bestehendes Fahrverbot verstoßen hat. Bis Ende Oktober des Jahres darf der Mann aufgrund eines anderen Verkehrsvergehens keine Kraftfahrzeuge mehr führen. Offensichtlich unbeeindruckt hiervon setzte er sich dennoch in seinen Wagen, bis seine Fahrt von einer Polizeistreife bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Er musste seinen Pkw stehen lassen.

Sigmaringen

Scheibe beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag zwischen 0.45 Uhr und 4 Uhr am Bahnhof Sigmaringen die Glasscheibe einer Zugangstüre eingeschlagen. Personen, die Hinweise zur Sachbeschädigung gegeben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Durch die Tat dürfte ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Mengen

Ape umgeworfen

Mutwillig eine Ape umgeworfen und dabei Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich angerichtet haben Unbekannte am Sonntagabend in der Hauptstraße. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat wegen der Sachbeschädigung an dem dreirädrigen Gefährt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf die Unbekannten, die sich offensichtlich einen böswilligen Spaß erlaubt haben, der nebenbei auch strafbar ist, nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Herdwangen-Schönach

Pkw fängt Feuer

Feuer gefangen hat der Wagen eines 60-Jährigen am Sonntagabend bei Ebratsweiler. Der Fahrer vernahm während der Fahrt mit seinem VW einen Knall und stellte seinen Pkw daraufhin in einer Seitenstraße ab. Als der 60-Jährige sich auf die Suche nach der Ursache machen wollte und hierzu die Motorhaube öffnete, schlugen kurz darauf Flammen aus dem Motorraum. Die örtliche Feuerwehr rückte zu dem Fahrzeugbrand aus und löschte den Wagen. An diesem entstand schätzungsweise Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die exakte Ursache des Brands ist noch unklar.

Bad Saulgau

Autoscheibe eingeschlagen

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Straße "Am Frankenweiher" an einem VW hinterlassen. Die Unbekannten schlugen offenbar mutwillig eine Seitenscheibe des Pkws ein und flüchteten anschließend. Entwendet wurde aus dem Wagen nichts. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Patient verhält sich aggressiv - Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Aggressiv gegenüber dem Rettungsdienst verhalten hat sich am Sonntagnachmittag ein augenscheinlich stark Alkoholisierter auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums im Äußeren Mühlenweg. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau rückten aufgrund des unkooperativen Verhaltens zur Unterstützung aus, wobei der 47-Jährige schlussendlich eine ärztliche Behandlung ablehnte. Auch gegenüber den Polizisten hatte der Mann seine Emotionen nicht im Griff und schlug mehrmals gegen den Arm eines Beamten, als dieser ihm deutlich machte, Abstand zu halten. Dem uneinsichtigen Alkoholisierten wurde ein Platzverweis erteilt. Wegen seines übergriffigen Verhaltens gegenüber den Einsatzkräften muss der 47-Jährige nun mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Bad Saulgau

Fahrgast bleibt Rechnung schuldig - Anzeige und Bußgeld die Folge

Eine Anzeige wegen Betrugs und ein Bußgeld wegen verweigerter Personalien-Angaben kommen auf einen 23-Jährigen zu, der nach einer Taxifahrt die Begleichung der Rechnung schuldig blieb. Der junge Mann hatte am Samstagmorgen eine Taxifahrt in Anspruch genommen und später gegenüber dem Fahrer angegeben, dass er soeben feststellen musste, nicht genügend Geld auf dem Konto zu haben. Auch später ignorierte er die Anrufe des Taxi-Fahrers und blieb den ausstehenden Betrag weiterhin schuldig. Aufgrund der Schilderungen des Taxi-Fahrers ist davon auszugehen, dass der 23-Jährige nie die Absicht hatte, die Fahrt zu bezahlen. Gegen den Fahrgast wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Auch von der Polizei ließ sich der 23-Jährige später nicht beeindrucken. Er verweigerte in einem Telefonat die Angabe seiner Personalien, sodass ihn neben der Anzeige nun auch ein Bußgeld erwartet.

