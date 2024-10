Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Unbekannte werfen Böller in Wohnung

Bislang unbekannte Täter warfen am Samstagabend gegen 21:23 Uhr einen Böller durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Immelmannstraße. Durch die Explosion erleidet ein 19-jähriger Mann einen Schock, welcher sich zur Tatzeit in der Wohnung aufhielt. Der Geschädigte musste aufgrund dessen vom Rettungsdienst versorgt werden. Des Weiteren entstand durch den Böller ein Sachsachaden am Vorhang. Später, gegen 01:05 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand eines Altkleidercontainers im Schießstattweg. Zuvor hatten die Zeugen eine Böllerexplosion gehört. Die Feuerwehr Wangen konnte den Brand noch rechtzeitig löschen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Tatzusammenhang aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell