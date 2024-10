Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ein Schwerverletzter bei Unfall

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 7 Uhr auf der B 30 auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg- Nord ereignet hat. Ein 25-jähriger Peugeot-Lenker wollte von der L 291 nach links auf die Bundesstraße auffahren und übersah dabei den VW eines aus Richtung Berg kommenden 23-Jährigen. Dieser erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Ravensburg

Unfallverursacher ohne Führerschein und unter Drogen

Der 38 Jahre alte Verursacher eines Auffahrunfalls am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen. Der 38-Jährige musste auf der B 33 auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Süd auf der Linksabbiegerspur an einer roten Ampel warten. Als die Lichtzeichenanlage für die Rechtsabbieger auf Grün schaltete, fuhr er mit seinem Mercedes versehentlich los und kollidierte mit dem BMW eines 23-jährigen Vorausfahrenden. Der Sachschaden fiel gering aus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 38-Jährige keinen Führerschein besitzt und zudem deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss aufweist. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Seine Fahrt durfte der 38-Jährige nicht fortsetzen.

Horgenzell

14-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf einem Feld in Einhalden ereignet. Eine 14-Jährige war im Rahmen eines landwirtschaftlichen Praktikums mit weiteren Personen und unter Zuhilfenahme eines Radladers damit beschäftigt, Birnen auf einen Anhänger zu laden. Der 40-jähriger Lenker des Radladers fuhr ersten Erkenntnissen zufolge versehentlich vorwärts statt rückwärts und klemmte das Mädchen zwischen der Schaufel des Radladers und dem Anhänger ein. Ein Rettungshubschrauber brachte die Jugendliche mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden fiel gering aus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, die die Verkehrspolizei führt, dauern derzeit an.

Weingarten

Fahrzeuge stoßen in Baustelle zusammen - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Nach der Kollision zweier Fahrzeuge am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in einer Baustelle in der Wolfegger Straße bittet das Polizeirevier Weingarten etwaige Zeugen, sich zu melden. Angaben einer 26-jährigen Peugeot-Lenkerin zufolge befuhr sie die mittels Ampel geregelte einspurig befahrbare Straße bei Grünlicht in Richtung Ortsausgang. In der Baustelle soll ihr eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin mit einem hellgrauen oder silbernen Kombi entgegengekommen sein. Die beiden Wagen kollidierten jeweils vorne links, wobei am Peugeot Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Die dunkelhaarige Unbekannte, die ihre Haare zum Dutt gebunden hatte, fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung Stadtmitte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu der Unbekannten oder deren ebenfalls beschädigten Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Weingarten

Frau fährt auf Polizeibeamte zu

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 75-Jährige zu, die bei einem Polizeieinsatz am Donnerstag kurz vor 20 Uhr auf Polizeibeamte zugefahren ist. Die Polizisten waren wegen eines Streits, in den die Seniorin verwickelt war, zum Postplatz gerufen worden. Während der Schlichtung der Auseinandersetzung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen setzte sich die uneinsichtige 74-Jährige ans Steuer ihres Wagens und ließ den Motor an. Die Beamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug. Die Seniorin setzte unvermittelt zurück und fuhr auf die Polizisten zu. Die Einsatzkräfte konnten sich in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Gegen die 74-Jährige wird nun unter anderem wegen Nötigung ermittelt.

Wolpertswende

Mit Baum kollidiert - Fahrer schwer verletzt

Weil er mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein 23 Jahre alter Skoda-Fahrer von der L 284 bei Mochenwangen abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei der Kollision wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Der Skoda, an dem Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 20 Uhr voll gesperrt.

Fronreute

Spiegel streifen sich - Fahrerflucht

Hinweise auf einen Unfallbeteiligten erhofft sich das Polizeirevier Weingarten, das nach einem Spiegelstreifer am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in der Bauhofstraße wegen Unfallflucht ermittelt. Angaben eines 64-jährigen Suzuki-Fahrers zufolge kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem silbernen Volvo entgegen. Die Außenspiegel der beiden Wagen streiften sich, wobei am Suzuki Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Volvo-Fahrer fuhr nach der Kollision weiter. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Auf dem Beifahrersitz des Volvo soll sich zum Unfallzeitpunkt eine Frau befunden haben.

Wangen

Polizei warnt vor Betrug durch gefälschte SMS

Rund 5.000 Euro weniger hat eine 59 Jahre alte Frau auf dem Konto, nachdem sie am Donnerstag Betrügern auf den Leim gegangen ist. Die Frau erhielt eine SMS auf ihr Smartphone, die augenscheinlich von ihrer Bank stammte, und in der behauptet wurde, dass die Push-TANs abgelaufen seien. Die 59-Jährige klickte in der Folge auf den Link in der Nachricht und erhielt wenig später einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser gab der Frau Anweisungen, wie sie ihre Push-TAN wieder aktivieren könne. Im Zuge dessen erlangte der Betrüger Zugriff auf das Konto und konnte eine Überweisung veranlassen. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Betrugs und warnt vor dieser Betrugsmasche mit Fake-SMS. Wenn Sie eine SMS von der angeblichen Hausbank erhalten, raten die Ermittler eindringlich dazu, die Nachricht sofort zu löschen und nicht auf den Link zu klicken. Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie sich telefonisch an Ihre Hausbank oder an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de .

Aitrach

Fahrer wird bei Unfall eingeklemmt

Schwer verletzt worden ist ein 44-jähriger Dacia-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 6 Uhr auf der L 260. Der 44-Jährige war von Aichstetten in Richtung Aitrach unterwegs und wollte an der Einmündung zur L 2009 nach links zur Autobahnauffahrt abbiegen. Dabei übersah er den VW eines 56-Jährigen, der von der A 96 aus in Richtung Aitrach fuhr. Der 56-Jährige kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Dacia, wobei der 44-Jährige eingeklemmt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 56-Jährige blieb indes unverletzt. Um die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.

