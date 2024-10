Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw bei Prüfstelle vorgeführt - Teleskopschlagstock sichergestellt

Unter anderem Manipulationen an der Auspuffanlage sowie an den Brems- und Gaspedalen sowie Karosserieteile, die am Reifen schleifen, haben Beamte der Verkehrspolizei am Mittwochvormittag bei der Kontrolle eines BMW in der Seestraße beanstandet. Der Wagen wurde in der Folge einer Prüfstelle vorgeführt, die festgestellten Mängel müssen durch den Fahrzeughalter nun beseitigt werden. Für die Verstöße erwartet den 30-Jährigen ein Bußgeld. Ebenso wie für einen Teleskopschlagstock, den die Polizisten im Wagen auffanden und sicherstellten.

Friedrichshafen

Mann pöbelt in Einkaufszentrum - Polizei geht angeblicher Drohung nach

Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt der Polizeiposten Immenstaad gegen einen 39-Jährigen, der am frühen Dienstagabend trotz Hausverbots in einem Einkaufszentrum in der Stockerholzstraße negativ aufgefallen ist und Kunden angepöbelt haben soll. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigte sich der Mann den Beamten gegenüber einsichtig und gab an, lediglich Lebensmittel benötigt zu haben. Ein im Nachgang dazu offenbar insbesondere unter der besorgten Elternschaft eines nahegelegenen Kindergartens verbreitetes Gerücht, wonach der Mann dabei auch mit Straftaten gegenüber Kindern und Polizeibeamten gedroht haben soll, stellte sich als falsch heraus. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Überprüfungen ergab, waren diese Äußerungen von dem 39-Jährigen nicht aktuell, sondern bereits vor etwa einem halben Jahr gefallen und seinerzeit auch zur Anzeige gebracht worden.

Meckenbeuren

Nicht angegurtet - Fahrer unter Drogeneinfluss

Weil er nicht angegurtet war, hat eine Streife der Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag einen offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer in der Seestraße gestoppt. Als die Polizisten den 39-Jährigen auf den nicht angelegten Sicherheitsgurt aufmerksam machen wollten, schlug ihnen deutlicher Marihuana-Geruch entgegen. Neben einem Urin-Test, der beim Autofahrer positiv auf Cannabis reagierte, führte dieser auch wenige Gramm der berauschenden Pflanze mit sich. Für den 39-Jährigen endete die Fahrt mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Oberteuringen

Bremse nicht angezogen - schätzungsweise 15.000 Euro Sachschaden

Schätzungsweise 15.000 Euro Sachschaden sind in Folge einer nicht angezogenen Feststellbremse entstanden, die am Mittwochabend in der Panoramastraße zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Beim Parken seines VW-Passat betätigte der 77-jährige Fahrer des Wagens weder die Bremse, noch legte er einen Gang ein. Der Pkw machte sich daraufhin selbständig und rollte rund 100 Meter weiter gegen einen Sprinter. Der VW war durch die erhebliche Beschädigung im Bereich der Fahrzeugfront nicht mehr fahrbereit.

Überlingen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Lippertsreuter Straße am Mittwochvormittag hat das Polizeirevier Überlingen die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr hat ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken den Mercedes einer 66-Jährigen im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher davon. Um den Schaden von rund 3.000 Euro kümmerte er sich bislang nicht. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 auf dem Polizeirevier Überlingen zu melden.

Meersburg

Gemeinsame Kontrollstelle bringt Verstöße ans Licht

Gegen Fahrverbot verstoßen, alkoholisiert am Steuer und mit Softair-Pistole unterwegs. Das ist die Bilanz einer Kontrollstelle, die Beamte des Polizeipostens Meersburg gemeinsam mit Einsatzkräften des Zolls am Mittwoch im Bereich des Fährhafens eingerichtet haben. Einen 32-Jährigen, der trotz Fahrverbots mit seinem Wagen unterwegs war und seinen Führerschein nicht abgegeben hatte, erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ein 58-Jähriger, der mit sich mit über 0,5 Promille Alkohol hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, durfte seine Fahrt ebenso nicht fortsetzen. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Auch auf einen 34-Jährigen kommt ein Bußgeld zu, der eine Softair-Waffe unerlaubt mit sich führte. Er zeigte sich mit der Vernichtung der Anscheinswaffe einverstanden.

