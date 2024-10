Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Hausmüll an Sportplatz abgeladen - Bußgeld folgt

Ein Bußgeld folgt für eine 27-Jährige, die Teile ihres Hausmülls am vergangenen Wochenende an einem Sportplatz in der Straße "Unterm Ablaß" unerlaubt abgeladen hat. Ein Anrufer hatte die Polizei verständigt, woraufhin die Beamten in dem Unrat auf die persönlichen Daten der Frau stießen. Sie entsorgte die Handvoll Kartons schließlich.

Gammertingen

Wildunfall nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Verursacher eines Wildunfalls sucht das Polizeirevier Sigmaringen. Der Unbekannte hatte vermutlich am späteren Donnerstagabend auf der L 253 zwischen Kettenacker und Harthausen ein Reh erfasst und anschließend das Weite gesucht. Einen Jäger oder die Polizei verständigte der Verursacher nicht. Erst als gegen 23 Uhr ein Mercedes-Fahrer das Reh erneut überfuhr, wurde der offenbar vorausgegangene Unfall bekannt. Ob an dem Mercedes Sachschaden entstanden ist, ist noch unklar. Hinweise zu dem Wildunfall und dessen Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Madonnenfiguren von Gräbern geklaut

Drei Madonnenfiguren im Wert mehrerer tausend Euro haben Unbekannte auf dem Friedhof in der Friedhofstraße gestohlen. Die Täter dürften die verschraubten Figuren zwischen Montagvormittag und Mittwoch abgeschraubt und davongetragen haben. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet sich der Polizeiposten Gammertingen, der strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen hat, unter Tel. 07574/921687.

Neufra

Gegen geparkten Wagen geprallt - Unfallverursacherin läuft davon

Sachschaden von rund 12.000 Euro hat eine 54-Jährige verursacht, als sie am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Rädelsbergstraße mit ihrem Toyota von der Straße abgekommen und in einen geparkten BMW geprallt ist. Die Unfallverursacherin, die von Zeugen beobachtet wurde, lief anschließend davon, ohne alle Maßnahmen zur polizeilichen Unfallaufnahme und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zu ermöglichen. Sie muss daher unter anderem mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell