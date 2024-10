Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Busfahrer mit Fäusten geschlagen

Ein 32-Jähriger ist am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs auf einen Busfahrer losgegangen und hat diesem mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Eine alarmierte Polizeistreifte konnte den alkoholisierten und hochaggressiven 32-Jährigen vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in eine Fachklinik gebracht. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Da gegen ihn für den Bereich des Bahnhofs ein Aufenthaltsverbot besteht, gegen das er bereits am Vorabend verstoßen hatte, muss er zudem mit einer Geldbuße rechnen.

Friedrichshafen

Unfall zieht mehrere Anzeigen nach sich

In die Irre führen wollten zwei 18- und 19-Jährige die Polizei bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz neben der ZF-Arena. Das Duo gab den Beamten gegenüber zunächst an, dass die 18-jährige Fahrzeughalterin mit dem Mercedes gegen einen geparkten Mazda geprallt wäre. Ihre Rechnung machten die beiden jedoch ohne eine Zeugin, die entgegen der Aussage des Duos zum Unfallzeitpunkt den 19-Jährigen am Steuer des Wagens gesehen hatte. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die 18-Jährige ihrem Begleiter den Mercedes zum Üben überlassen hatte, da dieser noch keinen Führerschein besitzt. Während der Fahrübung verwechselte der 19-Jährige offenbar Gas und Bremse und verursachte so den Unfall, bei dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der 18-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die 19-Jährige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Strafvereitelung rechnen.

Friedrichshafen

Einbruch in Gartenhütte scheitert

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, versucht, in eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Möwenstraße einzubrechen. Die Unbekannten gelangten über einen aufgeschnittenen Zaun auf das Grundstück und machten sich in der Folge an den Fenstern der Gartenhütte zu schaffen. Dies misslang, und die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge von dannen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mit rund 1,5 Promille war ein 45-Jähriger am helllichten Tag auf seinem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Mann am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr in der Friedrichstraße. Weil den Beamten bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug und ein Alkoholtest über 1,1 Promille ergab, musste der 45-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Überlingen

Polizei bittet nach Fahrerflucht um Hinweise

Auf rund 2.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses im Härlenweg hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Passat hinten rechts und beging im Anschluss Unfallflucht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der oder die Unbekannte mit einem weißen Wagen unterwegs gewesen sein, der entsprechende Schäden aufweisen dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

