PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Tätlicher Angriff auf Markleiter

Kurz vor Schließung eines Lebensmittelmarktes am Bahnhof in der Nacht von Freitag auf Samstag, um 24:00 Uhr begehrte ein 20-jähriger Mann Einlass in den Markt. Da ihm der Marktleiter aber unmissverständlich bedeutete, dass der Markt geschlossen ist, versuchte sich der Mann gewaltsam am Marktleiter vorbeizudrücken. Beim Versuch dies zu verhindern, versetzte der Störer dem Marktleiter einen Kopfstoß ins Gesicht. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, verständigten sie eine Polizeistreife am Bahnhof, die den Störer nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten und vorläufig festnahm. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen eines Körperverletzungsdeliktes und weiterer notwendiger Maßnahmen, konnte der Störer die Polizeidienststelle noch in der Nacht wieder verlassen.

Alkoholkontrollen

Am Freitagabend, gegen 23:05 fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Raderacher Straße ein leicht schlangenlinienfahrender Pedelec-Fahrer auf. Bei der Kontrolle des 40-jährigen erkannten die Beamten weitere Hinweise, die auf eine übermäßige alkoholische Beeinflussung deuteten. Zur Beweisführung mussten sie bei ihm eine Blutprobe durch einen Arzt entnehmen lassen. Sollte sich das Ergebnis des auf freiwilliger Basis erhobenen Atemalkoholwertes von über 2 Promille bestätigen, hat er im eingeleiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine empfindliche Geldstrafe und gegebenenfalls führerscheinrechtliche Maßnahmen zu erwarten.

