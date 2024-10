Landkreis Sigmaringen (ots) - Meßkirch Hausmüll an Sportplatz abgeladen - Bußgeld folgt Ein Bußgeld folgt für eine 27-Jährige, die Teile ihres Hausmülls am vergangenen Wochenende an einem Sportplatz in der Straße "Unterm Ablaß" unerlaubt abgeladen hat. Ein Anrufer hatte die Polizei verständigt, woraufhin die Beamten in dem Unrat auf die persönlichen Daten der Frau stießen. Sie entsorgte die Handvoll Kartons ...

