Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld wird ein 29-Jähriger rechnen müssen, der in der Nacht zum Montag in Fischbach einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise auf einem E-Scooter aufgefallen war. Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten den Mann, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich eine Alkoholisierung von rund 0,8 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friedrichshafen

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

In offenbar betrunkenem Zustand hat ein 44-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagnachmittag in der Zufahrt zu einem Schnellimbissrestaurant in der Ehlersstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Nachdem der Mann bei der Einfahrt in den Autoschalter eine Straßeneinfassung berührt hatte, setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und touchierte dabei leicht einen hinter ihm stehenden Wagen. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 44-Jährigen Anzeichen auf eine Alkoholisierung. Ein daraufhin durchgeführter Vortest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme, das Einbehalten seines Führerscheins sowie eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung waren die Folgen für den Mann.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Bodenseecenters hat am Sonntagmittag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes angefahren und danach Unfallflucht begangen. An der C-Klasse, die im Zeitraum zwischen 13.10 und 13.35 Uhr in Höhe des Elektronikmarktes geparkt war, entstand durch den Streifvorgang ein Sachschaden von rund 500 Euro. Ausgehend von der Spurenlage könnte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Oberteuringen

Betrunken Pkw gelenkt

Durch starke Schlangenlinien und mehrfaches Abkommen in den Grünstreifen ist am Sonntagabend ein 39-jähriger Pkw-Lenker Zeugen auf der B 33 in Oberteuringen aufgefallen. Im Rahmen der folgenden Polizeikontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von rund 3,2 Promille fest. Er musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein unmittelbar abgeben. Der 39-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Überlingen

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Deutliche, offenbar alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte ein 41-jähriger Fahrradfahrer, der einer Streifenwagenbesatzung am späten Samstagabend in der Mühlenstraße aufgefallen war. Der Mann fuhr starke Schlangenlinien, rutschte mehrfach von den Pedalen ab und konnte nur schwer sein Gleichgewicht halten. Ein im Rahmen der folgenden Polizeikontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,1 Promille. Der 41-Jährige musste sich daraufhin eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnehmen lassen und gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Deggenhausertal

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K 7744 zwischen Grünwangen und Untersiggingen. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad die Strecke gegen 12.15 Uhr von Grünwangen kommend und geriet in einer scharfen Rechtskurve kurz vor Untersiggingen mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er nahezu frontal mit der Leitplanke, wurde über diese abgeworfen und kam in dem dahinterliegenden Buschwerk zum Liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 18-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

