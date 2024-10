PP Ravensburg: Anhänger eines Tiertransports kippt um

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unter Drogen hinterm Steuer Zwei Fahrzeuglenker sind der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet unter dem Einfluss von Drogen hinterm Steuer ins Netz gegangen. Gegen 3 Uhr stoppten die Beamten einen 25-jährigen Autofahrer, der augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien. Ein Vortest schlug positiv auf THC an, eine Blutentnahme in ...

mehr