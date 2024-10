Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogen hinterm Steuer

Zwei Fahrzeuglenker sind der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet unter dem Einfluss von Drogen hinterm Steuer ins Netz gegangen. Gegen 3 Uhr stoppten die Beamten einen 25-jährigen Autofahrer, der augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien. Ein Vortest schlug positiv auf THC an, eine Blutentnahme in einem Krankenhaus folgte. Auch ein 24 Jahre alter Fahrzeuglenker, den die Polizisten gegen 4.45 Uhr kontrollierten, musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Bei ihm zeigte ein Vortest den Konsum gleich mehrerer Drogenarten an. Beide Autofahrer mussten ihre Wagen stehen lassen und werden, sollte die Untersuchung der Blutprobe den Drogenkonsum bestätigen, mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Grünkraut

Pkw gestreift und das Weite gesucht

Fahrerflucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagvormittag in einem nur 15-minütigen Zeitraum in Liebenhofen begangen. Der Unbekannte streifte zwischen 10.50 und 11.05 Uhr einen BMW, der am rechten Straßenrand geparkt war und hinterließ an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Auffahrunfall auf Autobahn fordert hohen Sachschaden

Auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Auffahrunfall am Samstag kurz nach 17 Uhr auf der A 96 zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg entstanden ist. Der 52-jährige Lenker eines Sprinters fuhr auf der rechten Fahrspur aus noch ungeklärter Ursache einem vorausfahrenden 58-jährigen Toyota-Fahrer auf. Durch die wuchtige Kollision wurde der Toyota in die Leitplanke abgewiesen und drehte sich. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt, weshalb sich ein Rückstau bildete.

Amtzell

Polizei misst Geschwindigkeit

Sieben Fahrzeuglenker müssen mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen, nachdem sie am Sonntagvormittag auf der A 96 deutlich zu schnell unterwegs waren. Die Verkehrspolizei führte auf Höhe des Tunnels Herfatz auf der auf 100 km/h beschränkten Strecke zwischen 8 und 12 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Von den insgesamt etwa 3.000 gemessenen Fahrzeuglenkern waren rund 150 (5 Prozent) so schnell unterwegs, dass sie mit einer Geldbuße rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 154 km/h.

Wolfegg

Fahrzeug angefahren - Polizei ermittelt

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 13.30 und 21.30 Uhr einen Seat touchiert hat, der auf einem Parkplatz in Neutann abgestellt war. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weg. Der Sachschaden an der hinteren linken Stoßstange des Seat wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Unbelehrbarer Radfahrer gelangt zur Anzeige

Offenbar unbelehrbar war ein 29 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr von einer Passantin auf dem Boden liegend aufgefunden wurde. Einer alarmierten Polizeistreife gegenüber äußerte der merklich alkoholisierte Mann, dass er gerade auf dem Heimweg sei. Den Anweisungen der Beamten, sein Fahrrad aufgrund seiner Alkoholisierung zu schieben, kam der 29-Jährige nicht nach und fuhr davon. Die Polizisten stoppten daraufhin den 29-Jährigen, ein Alkoholtest ergab knapp 2,5 Promille. Der Radler musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell