POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kleintransporter bei Unfall beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Sonntag, 21. Juli 2024, 16:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum leicht verletzt. Ein 40-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt befuhr mit einem Mercedes die Autobahn in Richtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Vechta verlor er bei Regen die ...

