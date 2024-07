POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 21. Juli 2024, 15:40 Uhr, ist ein Blitz in der Delmenhorster Parkanlage "An den Graften" eingeschlagen. Acht Personen wurden verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Eine achtköpfige Delmenhorster Familie hielt sich an einem öffentlichen Grillplatz in der Parkanlage auf und suchte ...

