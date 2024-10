Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k. M.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Schwer verletzt hat sich ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L 218. Der Mann befuhr die Strecke von Stetten in Richtung Glashütte und kam beim rechts Abbiegen in die Hardtstraße mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Er rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, seine Maschine schlitterte über eine Verkehrsinsel. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen von mehreren hundert Euro.

Gammertingen

In Jugendzentrum eingestiegen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist ein bislang unbekannter Täter in das Jugendzentrum in der Steinbeisstraße eingestiegen. Der Unbekannte hebelte im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagvormittag im Gebäude die Tür zu einem Büroraum auf und entwendete aus den Räumlichkeiten vorgefundenes Geld sowie diverse Werkzeuge und einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Mengen

Unfallflucht

Nach einem Spiegelstreifer am Montagmorgen einfach weitergefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nach dem nun die Polizei sucht und um Zeugenhinweise bittet. Den Angaben einer 49-jährigen Audi-Lenkerin zufolge habe diese die L 268 von Pfullendorf in Richtung Mengen befahren, als ihr gegen 7.30 Uhr in Höhe der Einmündung des Forstdirektor-Maier-Wegs mehrere Fahrzeuge entgegenkamen. Eines davon sei zu weit links gefahren und habe mit seinem Außenspiegel den Spiegel des Audi getroffen. Trotz des dadurch entstandenen Schadens in Höhe von rund 500 Euro sei der Unbekannte weitergefahren. Aufgefundenen Fahrzeugteilen zufolge dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen schwarzen, älteren 3-er-BMW mit Baujahr zwischen 2005 und 2011 handeln. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

Herdwangen-Schönach

Fußgänger touchiert und weitergefahren

Im Bereich des Hügelhofs hat am Sonntagnachmittag ein bislang unbekannter Pkw-Lenker einen 77-jährigen Fußgänger am Arm gestreift und danach Unfallflucht begangen. Den Angaben des Mannes zufolge sei er zunächst von dem Wagen angehupt worden, offenbar um Platz zu machen. Nachdem er sich erschrocken umgedreht habe, sei das Fahrzeug an ihm vorbeigefahren und habe ihn am rechten Arm touchiert. Hierdurch sei der 77-Jährige gestürzt, wonach der Pkw-Lenker kurz angehalten, wortlos nach ihm geschaut und danach seine Fahrt fortgesetzt habe. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen am Arm. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach einem weißen Kleinwagen, möglicherweise einem Nissan, mit SIG-Kennzeichen. Dessen Fahrer soll jünger als 30 Jahre gewesen sein und einen schwarzen Bart und einen grauen Hoodie getragen haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder zur Identität des Fahrzeugführers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

