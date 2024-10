Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht von alkoholisierter Autofahrerin endet nach kurzer Strecke

Rund 1,7 Promille ergab der Alkoholtest bei einer 56-jährigen Mini-Fahrerin, die nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 20.45 Uhr das Weite gesucht hat und schließlich aufgrund eines zweiten Unfalls nicht mehr weiterfahren konnte. Die Frau prallte zunächst beim Versuch, am verkehrsbedingt wartenden Audi eines 42-Jährigen an der Einmündung Meersburger Straße/Pfannenstiel vorbeizufahren, in dessen Heck. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr sie weiter, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. In der Karlstraße endete die Fahrt der 56-Jährigen, da ihre Reifen beim Überfahren der Verkehrsinsel aufgeschlitzt wurden. Eine alarmierte Polizeistreife veranlasste bei der deutlich alkoholisierten Frau eine Blutentnahme in einer Klinik und beschlagnahmte den Führerschein der 56-Jährigen. Am nicht mehr fahrbereiten Mini entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Die 56-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Unbekannter stiehlt Pizzen

Hunger dürfte das Motiv eines Diebstahls gewesen sein, der am Montagabend um 21 Uhr in der Florianstraße begangen wurde. Ein bislang unbekannter Täter öffnete den Kofferraum vom Pkw eines Pizzaboten in einem unbeobachteten Moment und entwendete daraus die frisch zubereiteten Speisen im Wert von knapp 40 Euro, die der Bote ausliefern sollte. Die Ermittlungen der Polizei zu dem oder den Tätern dauern derzeit an.

Ravensburg

Unfall mit drei Fahrzeugen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.30 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Beim Abbiegen von der Rudolfstraße in die Seestraße übersah ein 32-jähriger VW-Fahrer eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 54 Jahre alte Peugeot-Lenkerin. Durch die wuchtige Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Peugeot in den Gegenverkehr abgewiesen und stieß dort gegen den Hyundai eines 25-Jährigen. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Sowohl der Peugeot als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Unbekannter wirft Mülltonne auf Fahrzeug

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in der Jakob-Reiner-Straße verursacht hat. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte eine Bio-Mülltonne auf einen geparkten Wagen geworfen haben. Dadurch entstanden auf der Motorhaube Dellen und Kratzer. Nachbarn hörten gegen 0.30 Uhr einen lauten Schlag. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baienfurt

Diebe entwenden Kabel und Sprit

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der B 30-Anschlussstelle Weingarten zwei Starkstromkabel entwendet und Diesel aus zwei Radladern abgeschlaucht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben. Sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Insekt lenkt Fahrer ab - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieb der 56 Jahre alte Lenker eines Lkw bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.30 Uhr auf der K 7943 zwischen Michelwinnaden und Bad Waldsee. Eigenen Angaben zufolge soll der Mann von einem Insekt abgelenkt worden und in der Folge von der Straße abgekommen sein. Der Lkw fuhr in den dortigen Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Der 56-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Die Bergung des Lkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, gestaltete sich aufwendig.

Wangen

Zwei Verletzte bei Unfall

Ein Auffahrunfall auf der K 8007 zwischen Wallmusried und Kißlegg hat am Montagmorgen gegen 8 Uhr zwei Leichtverletzte gefordert. Eine 29-jährige Opel-Fahrerin erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 31-jährige Skoda-Fahrerin nach links in Richtung Stähleshof abbiegen wollte, und verkehrsbedingt warten musste. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an.

Kißlegg

Streit führt zu Führerscheinentzug

Der Streit um ein falsch geparktes Fahrzeug hat am Montag kurz nach 21.30 Uhr dafür gesorgt, dass ein 48-Jähriger keinen Führerschein mehr hat. Der Mann hatte den Wagen einer 23-Jährigen zugeparkt, sodass diese nicht wegfahren konnte. Als die Frau den 48-Jährigen aufforderte, wegzufahren, reagierte dieser aggressiv und es kam zum Streit. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife hatte der Mann das Fahrzeug umgeparkt. Da die Beamten im Gespräch bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der 48-Jährige in einem Krankenhaus Blut und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

