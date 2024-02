Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raubdelikt in Bockenem -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 14.02.2024 kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr - 18:20 Uhr in dem Stadtpark Bockenem an der Kreisstraße 333 zu einem Raubdelikt durch eine bislang unbekannte Tätergruppe. Das 18-jährige männliche Opfer hielt sich zur Tatzeit im Stadtpark auf, als sich die vier männlichen Täter ihm näherten. Nachdem er von ihnen bedrängt und körperlich angegriffen wurde, übergab er ihnen seinen mitgeführten Rucksack. In diesem befanden sich Sportbekleidung, eine geringe Menge Bargeld und Ausweisdokumente des Opfers. Hiernach flüchteten die Täter fußläufig. Das Opfer erlitt durch einen Sturz auf den Boden eine leichte Verletzung an der Hand, die nicht ärztlich behandelt werden musste. Die Täter konnten durch das Opfer nicht detailliert beschrieben werden. Drei Täter waren ca. 170 cm - 175 cm groß, der vierte Täter war etwas größer. Die Tätergruppe könnte sich nach der Flucht aus dem Park mit einem Fahrzeug entfernt haben. Daher bittet die Polizei Bad Salzdetfurth Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell