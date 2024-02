POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Alfeld (gen) - Am 14.02.2024, um 11:24 Uhr, wurde der Polizei Alfeld der Diebstahl eines E-Scooters am Fahrradunterständer des Gymnasiums im Antonianger gemeldet. Unbekannte Täter hätten dort ein Fahrradschloss durchgekniffen und den dort abgestellten E-Scooter entwendet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte schließlich dazu, dass den eingesetzten Beamten in Höhe des ...

mehr