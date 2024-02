Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter Diebstahl in Alfeld - Täter gefasst

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 14.02.2024, um 11:24 Uhr, wurde der Polizei Alfeld der Diebstahl eines E-Scooters am Fahrradunterständer des Gymnasiums im Antonianger gemeldet. Unbekannte Täter hätten dort ein Fahrradschloss durchgekniffen und den dort abgestellten E-Scooter entwendet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte schließlich dazu, dass den eingesetzten Beamten in Höhe des Fritz-Reuter-Walls aus Richtung Sedanstraße der entwendete E-Scooter, besetzt mit zwei Jugendlichen, entgegenkam. Die beiden Tatverdächtigen wurden zum Polizeikommissariat Alfeld verbracht und dort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der E-Scooter konnte bereits eine Stunde nach der Anzeigenerstattung seinem Eigentümer zurückgegeben werden.

