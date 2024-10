Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mehrere tausend Euro Sachschaden bei Unfall in Kreisverkehr

Auf mehrere tausend Euro beläuft sich der Sachschaden eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend im Kreisverkehr Leopoldstraße / Hohenzollernstraße. Gegen 20.45 Uhr übersah ein 61-jähriger Dacia-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr den dort bereits fahrenden Lenker eines Audi und prallte in dessen Wagen. Infolge der Kollision zog sich der 48 Jahre alte Fahrer des Audi leichte Verletzungen zu, er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Kreisverkehr halbseitig gesperrt. Auf zwei Pkw-Lenker, die die halbseitige Sperrung ignorierten, diese im Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung umfuhren und auch nicht auf die Handzeichen und Weisungen der eingesetzten Beamten reagierten, kommt ein Bußgeld zu.

Sigmaringen

Falsche Polizeibeamte versuchen mit Telefonmasche weiterhin ihr Glück

Mit Schockanrufen haben Telefonbetrüger, die sich als angebliche Polizeibeamte ausgeben, am Dienstagabend erneut im Bereich Sigmaringen ihr Glück versucht. Etwa ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger meldeten sich auf dem Polizeirevier Sigmaringen, nachdem diese die perfiden Anrufe erhalten hatten, in denen von vermeintlichen Einbrechern in der Nachbarschaft die Rede war. Alle Angerufenen wurden stutzig und verhielten sich richtig: Sie legten schlicht auf und ließen sich nicht auf die beängstigenden Schilderungen ein.

Stetten am kalten Markt

Hundert Meter Kabel von Baustelle gestohlen

Rund hundert Meter Kupferkabel haben Unbekannte zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen von einer Baustelle in der Buchauer Straße gestohlen. Die Täter hantierten offenbar mit einem Bolzenschneider oder ähnlichem Gerät und transportierten das für die weiteren Bauarbeiten bereitgelegte und teils eingegrabene Kabel ab. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07573/815 zu melden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Mengen

Verkehrskontrolle - Autofahrer alkoholisiert

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bremer Straße haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Dienstagabend einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Nachdem von dem 49-jährigen Fahrer Alkoholgeruch ausging, führten die Polizisten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Dieser überschritt den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille, sodass der Fahrzeuglenker seinen Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen musste. Auf den 49-Jährigen kommen nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Ostrach

Bürger beschweren sich über BMW - Fahrer ohne Führerschein

Gleich mehrere Bürger haben sich am Dienstagvormittag im Bereich Ostrach / Pfullendorf über einen schwarzen BMW beschwert, der "durch die Gegend rasen" würde und dabei offensichtlich keine Autokennzeichen angebracht hatte. Eine Streife des Polizeipostens Pfullendorf stoppte den 48-jährigen Fahrer schließlich und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten nicht nur das Fahrverhalten und die fehlenden Kennzeichen ein Problem dar. Ein Drogenvortest bei dem Mann schlug auf Cannabis und Kokain an, zudem ist der 48-Jährige offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seinen Wagen musste er nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus abschleppen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Ostrach

Polizei sucht nach unbekanntem Unfallbeteiligtem

Nach einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Ein 25 Jahre alter Radfahrer gibt an, am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Hauptstraße an der Einmündung Sigmaringer Straße von einem Autofahrer leicht touchiert worden und dadurch zu Fall gekommen zu sein. Beide einigten sich demnach darauf, wenige Meter weiter anzuhalten, um die Personalien auszutauschen. Der unbekannte Autofahrer hielt jedoch nicht erneut und fuhr schlicht davon. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog, im Nachgang aufgenommen. Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Bei dem Wagen des Unbekannten soll es sich um einen weißen oder silbernen Opel-Kombi mit Biberacher Teilkennzeichen gehandelt haben.

