POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.12.2023

Seesen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am 11.12.23 gegen 12:20 Uhr ein 28jähriger PKW-Fahrer in der Talstraße in Seesen gestoppt und kontrolliert. Bei der Überprüfung wird eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 11.12.23 gegen 14:45 Uhr wird ein 39jähriger Fahrzeugführer in der Bismarckstraße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wird ein gefälschter belgischer Führerschein durch die Funkstreife festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 11.12.23 wird dem PK Seesen eine Sachbeschädigung am Bahnhofsplatz 8 in Seesen gemeldet. Die Funkstreife vor Ort kann mehrere Graffiti, sowie Beschädigungen der Heizung bei den öffentlichen Toiletten im Nebengebäude des Bahnhofs Seesen feststellen. Es wurden unter anderem Farbschmierereien in den Herrentoiletten als auch bei den Damentoiletten festgestellt. Sämtliche Wände wurden durch Schriftzüge verunstaltet. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 01.12. - 11.12.23 liegen. Sachschaden ca. 500,- Euro. Beobachtungen und Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

