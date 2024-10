Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Frontalkollision fordert einen Leichtverletzten

Leicht verletzt wurde ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg bei Schregsberg. Eine 63 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte nach links in Richtung Schregsberg abbiegen und schnitt dabei die Kurve. Ihr Wagen kollidierte in der Folge mit dem Fahrzeug des ordnungsgemäß entgegenkommenden 43-Jährigen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 43-Jährigen vor Ort ambulant. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils rund 4.000 Euro beziffert. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Anhängerschloss beschädigt Pkw erheblich

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag gegen 14.50 Uhr auf der B 30 zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren etwa auf Höhe der Müllumladestation ein Anhängerschloss verloren. Das rund 4 kg schwere vollverzinkte Schloss prallte gegen den Skoda einer 24-Jährigen und beschädigte diesen, sodass wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand. Die 24-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Noch unklar ist, ob ein vorausfahrender oder ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer das Anhängerschloss verloren hat. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verlierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Bad Waldsee

Pkw gerät in Brand

Ein Pkw ist am frühen Mittwochmorgen kurz nach 1 Uhr in der Richthofenstraße in Brand geraten. Der Daimler, der vor einer Garage auf einem Stellplatz abgestellt war, brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Bad Waldsee führt.

Altshausen

Unbekannte beschädigen Sprechanlage

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Türsprechanlage des Polizeipostens im Schloss beschädigt. Die Unbekannten brachten einen Lack auf die Anlage auf, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Im Streit Messer gezogen

Strafrechtliche Konsequenzen hat ein 24-Jähriger zu erwarten, der im Rahmen eines Streits am Dienstag gegen 19.45 Uhr am Busbahnhof ein Messer gezogen haben soll. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der alkoholisierte Tatverdächtige in auffälliger Art und Weise mit seiner weiblichen Begleiterin umgegangen sein, weshalb ein Teenager beschloss, den 24-Jährigen anzusprechen. Der Ältere soll im weiteren Verlauf aggressiv reagiert und auf den Teenager losgegangen sein. Dabei soll der Tatverdächtige unter anderem ein Messer gezogen und sein Gegenüber verfolgt haben. Dieser konnte wegrennen sowie sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern derzeit an.

Wangen

Fahrzeug erheblich zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Vorfall, der sich bereits in der Nacht von 22. auf den 23. September ereignet hat, suchen die Ermittler des Polizeireviers Wangen Zeugen und bitten um Hinweise. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen weißen Nissan Quasqai, der auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt war, rundherum. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Unter Tel. 07522/984-0 nehmen die Ermittler Hinweise zu der Tat entgegen.

Argenbühl

Autofahrer prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Skoda-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der K 8044 erlitten. Der junge Fahrer war von Albris in Richtung Gießen unterwegs und verlor in einer Kurve auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 18-Jährigen in eine Klinik. An seinem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Wolfegg

Fahrzeuglenkerin kommt von Fahrbahn ab

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 8 Uhr auf der L 317 entstanden ist. Eine 47 Jahre alte VW-Lenkerin kam aus noch ungeklärter Ursache zwischen Unterankenreute und der Abzweigung "Grund" nach einer Kuppe nach links von der Fahrbahn ab. Im Graben kam der VW schließlich zum Stehen. Die 47-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Abschleppunternehmen lud den VW auf. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße mehrmals kurzzeitig voll gesperrt werden.

Leutkirch

Fahrzeug auf Parkplatz angefahren

Fahrerflucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag in einem nur 30-minütigen Zeitraum auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Steinbeisstraße begangen. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte einen Peugeot hinten rechts. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ereignet hat, oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der der Fichtenstraße eingebrochen. Die Unbekannten nutzten die Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner im Zeitraum zwischen 18.50 Uhr und 21.05 Uhr und stiegen über den Keller in das Haus ein. Dort durchwühlten sie die Schränke in nahezu allen Zimmern und flüchteten schließlich mit einem geringen Bargeldbetrag und Schmuck von unbekanntem Wert. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell