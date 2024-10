Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfallflucht mit umgekipptem Anhänger - Verursacher unbekannt

Bundesautobahn 48, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, KM 15,3 (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache, verlor am 06.10.2024 gegen 00.40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, in Höhe Kilometer 15,3 einen Anhänger. Vor Ort konnte der 750kg Anhänger liegend auf dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen festgestellt werden. Der Anhänger war mit einer Motorcross-Maschine beladen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur unter 02602-93270 oder unter pastmontabaur@polizei.rlp.de zu melden.

