Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls hat das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 36-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr in einem Elektronikmarkt am Gänsbühl mehrere Elektronikartikel entwendet und zwei Verkäufer geschlagen zu haben. Im Anschluss flüchtete der 36-Jährige zu Fuß, konnte aber von zwei Zeugen verfolgt und in der Folge von einer zivilen Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Der 36-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Horgenzell

Frau beschädigt Streifenwagen und leistet Widerstand

Mehrere Strafanzeigen kommen auf eine 37-Jährige zu, die sich am Mittwochabend offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Die Frau soll kurz nach 20.30 Uhr im Rahmen einer Auseinandersetzung in einem Teilort einen Familienangehörigen verletzt haben, was die Polizei auf den Plan rief. Die Beamten wollten die 37-Jährige aufgrund ihres Zustands in Gewahrsam nehmen. Die Frau flüchtete auf die L 290 und hielt dort den Verkehr an. Zudem versuchte sie, auf einen Streifenwagen zu klettern und beschädigte diesen dabei. Gegen den Zugriff der Polizisten wehrte sich die 37-Jährige erheblich und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Unter Einsatz von Pfefferspray und mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung konnten die Polizisten die Frau schließlich in Gewahrsam nehmen. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte die 37-Jährige die Beamten fortwährend. Sie wurde in eine Fachklinik gebracht und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weingarten

Mann springt nach Streit aus Fenster

Der Sprung aus dem Fenster im ersten Stock war für einen 46-Jährigen am Mittwoch gegen 20 Uhr offenbar der einzige Ausweg, um einem Streit mit seiner Bekannten zu entkommen. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge waren die Frau und der Mann in einer Wohnung am Postplatz derart in Streit geraten, dass der 46-Jährige das Weite suchen wollte. Weil die Frau ihren Wohnungsschlüssel nicht schnell genug parat hatte, entschloss sich der 46-Jährige, aus dem Fenster in rund vier Meter Tiefe zu springen. Beim Aufkommen verletzte er sich am Bein und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Weingarten

Personengruppe gerät in Streit

Ein handgreiflicher Streit hat sich am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr im Bereich der Unterführung in der Straße "Promenade" zwischen mehreren Jugendlichen entwickelt. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll ein 13-Jähriger von zwei Personen ins Gesicht geschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf soll ein Täter den Teenager in den Bauch geschlagen und zu treten versucht haben. Der 13-Jährige konnte weglaufen und wurde nicht ernsthaft verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern derzeit an.

Fronreute

Polizei sucht Zeugen zu Auffahrunfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einem Auffahrunfall, der sich am Mittwoch kurz nach 7 Uhr auf der B 32 kurz vor dem Parkplatz "Häcklerweiher" ereignet hat. Ein 45-jähriger Sprinter-Fahrer, der in Richtung Altshausen unterwegs war, verringerte aufgrund eines mit Sondersignalen entgegenkommenden Rettungswagens seine Geschwindigkeit und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Eine nachfolgende 29-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und vom Rettungsdienst später ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Sachschaden am Heck des Sprinters wird ebenfalls auf etwa 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Wangen

Polizei sucht Zeugen

Zu einem Vorfall im Bereich des Bahnhofs am Dienstag gegen 19.45 Uhr (wir berichteten "Im Streit Messer gezogen": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5893529) bitten die Ermittler des Polizeireviers Wangen etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Widersprüche zum Tatablauf, weshalb die Beamten unabhängige Zeugen suchen.

Amtzell

Alkoholisierter Autofahrer kauft Bier

Obwohl er am Mittwoch kurz nach 19 Uhr bereits mit rund 1,7 Promille am Steuer seines Wagens unterwegs war, hielt ein 48-Jähriger auf seiner Fahrt bei einem Supermarkt in Geiselharz an, um Bier zu kaufen. Zeugen konnten den Mann, der beim Gehen schwankte, beobachten und die Polizei alarmieren. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den 48-jährigen Autofahrer auf der A 96 feststellen und auf Höhe Wangen-Nord stoppen. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge.

Leutkirch

Unfall deckt Trunkenheitsfahrt auf

Deutlich alkoholisiert war ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer, als er am Mittwochmorgen in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Eine 56-jährige Dacia-Fahrerin wollte in der Storchenstraße an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren, rangierte deshalb rückwärts und kam dabei zu weit nach links. Dort kollidierte sie leicht mit dem Hinterrad des Lkw des 40-Jährigen. Während am Dacia Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, fiel dieser am Lkw gering aus. Bei der Unfallaufnahme stellte eine alarmierte Polizeistreife bei dem 40-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Test rund 1,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

In Fahrbahnmitte unterwegs - Unfall ist die Folge

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch um kurz vor 6 Uhr auf der K 7906 zwischen Leutkirch und Herlazhofen ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Angaben einer 18-jährigen Fiat-Fahrerin zufolge kam ihr auf Höhe Bartleshof ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fahrbahnmittig entgegen, weshalb sie ausweichen musste. Dabei prallte sie gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Am Fiat entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Hinweise zum Unfall sowie zu dem unbekannten Beteiligten nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell