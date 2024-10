Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann bietet Polizist Drogen zum Kauf an

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-Jähriger rechnen, der am Donnerstag gegen 19 Uhr einem Polizeibeamten Drogen zum Kauf angeboten hat. Der Zivilbeamte war im Rahmen des Konzeptionseinsatzes "Sichere Altstadt" in der Unteren Breite Straße unterwegs, als ihm der 36-Jährige Marihuana verkaufen wollte. Der Beamte gab sich zu erkennen und durchsuchte den Tatverdächtigen. Dabei kam eine Kleinmenge Marihuana zutage, die der Polizist beschlagnahmte. Der 36-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Gas mit Bremse verwechselt - vier Fahrzeuge beschädigt

Vier beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Eine 84-jährige VW-Lenkerin wollte aus einer Parklücke ausfahren, verwechselte dabei Gas- und Bremspedal und fuhr vorwärts auf einen geparkten Opel auf. Der Opel wurde durch die wuchtige Kollision auf einen weiteren abgestellten Ford geschoben. Der Versuch, rückwärts aus der Lücke auszufahren, misslang jedoch auch, da die Seniorin erneut versehentlich Gas gab und gegen einen hinter ihr geparkten Mini prallte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Im Kreisverkehr in der O.E.W.-Straße ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 6.30 Uhr ein 20-jähriger Pedelec-Lenker leicht verletzt worden. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin übersah den Radler beim Einfahren in den Kreisel und kollidierte mit diesem. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 2.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung der K 7935 und K 7933 leicht verletzt worden. Ein 69 Jahre alter Audi Q5-Fahrer hielt an der Stoppstelle an der Kreuzung von Bad Waldsee kommend an und übersah beim Losfahren den Audi A4 eines vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die Fahrer sowie die 65-jährige Beifahrerin im A4 leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Kliniken. Der Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe am Unfallort eingesetzt.

Landkreis Ravensburg/Bad Waldsee

Seniorin entgeht nur knapp Betrug

Eine 82-Jährige ist am Donnerstagnachmittag nur knapp einem Betrug entgangen. Eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter hat erneut den Landkreis überrollt. Die Betrüger haben auch die 82-Jährige kontaktiert und eindrücklich behauptet, eine Bande von Einbrechern sei in der Nachbarschaft festgenommen worden und habe auch den Namen und die Adresse der Seniorin notiert. Um die Wertsachen der Frau zu "sichern" schlug der angebliche Polizist vor, diese in Verwahrung zu nehmen. Da die Seniorin jedoch angab, keine Wertsachen zuhause zu haben, überzeugte der Betrüger sie, einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei der Bank abzuheben, da auch dort das Geld nicht sicher sei. Der Seniorin kamen Zweifel an der Echtheit des Anrufs, den sie sofort beendete. Dennoch suchte sie ihre Hausbank auf und schilderte dort das Erlebte. Die Bankmitarbeiter riefen umgehend die Polizei. Diese warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin, dass die Polizei Bürger niemals dazu auffordert, Ihre Wertsachen oder Bargeld an die Polizei zur Aufbewahrung auszuhändigen. Sollten Sie derartige Anrufe erhalten, legen Sie umgehend auf und informieren Sie die Polizei. Geben Sie niemals Auskunft über Ihre persönlichen Verhältnisse oder Ersparnisse. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Polizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Hoßkirch

Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau in der Tafertsweiler Straße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag Werkzeuge und Zubehör im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. Neben Akkuschraubern und Sägen nahmen die Täter auch ein Baustellenradio und eine Kaffeemaschine mit. Zum Abtransport dürften die Diebe ein Fahrzeug genutzt haben. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Aulendorf

Unfallverursacher hinterlässt hohen Sachschaden

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden an einem Skoda Roomster beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Bergstraße hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte den Skoda vorne links und fuhr im Anschluss davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Unfallort zurückgelassene Fahrzeugteile lassen laut den Ermittlern des Polizeipostens Altshausen darauf schließen, dass der Unfallverursacher mit einem Opel Movano unterwegs war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Ohne Licht unterwegs - Radfahrer deutlich alkoholisiert

Knapp zwei Promille ergab ein Alkoholtest bei einem Fahrradfahrer am Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Zeppelinstraße. Eine Polizeistreife war auf den 31-Jährigen aufmerksam geworden, weil dieser ohne Beleuchtung unterwegs war. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus folgte, seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Isny

Ohne Licht unterwegs - Unfall ist die Folge

Ohne die Beleuchtung an seinem Audi angeschaltet zu haben, war am Donnerstag kurz nach 20 Uhr ein 25-Jähriger in der Neutrauchburger Straße unterwegs. Daher wurde er von einem 16-jährigen Lenker eines Leicht-Kfz übersehen, der nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Isny

Lkw gestreift und abgehauen

Einen Lkw, der am Donnerstag zum Abladen in der Bahnhofstraße teilweise auf der Fahrbahn abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem nur zehnminütigen Zeitraum gestreift. Der Unbekannte streifte den Lkw zwischen 7.30 Uhr und 7.40 Uhr vorne links und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Aichstetten

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 16-jährige Aprilia-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der L 260 in Höhe der A 96-Anschlussstelle Aichstetten schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Autobahn ab und wollte nach links in Richtung Aichstetten abbiegen. Dabei übersah er die Jugendliche, die in Richtung Leutkirch unterwegs war, und kollidierte mit ihr. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 16-Jährige in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt, die Freiwillige Feuerwehr war zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe am Unfallort eingesetzt.

Bad Wurzach

Gegen geparktes Fahrzeug geprallt - Fahrer betrunken

Seinen Führerschein abgeben musste ein 24-jähriger VW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Marktstraße. Der 24-Jährige kam während der Fahrt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife nahm den Knall wahr und traf den Mann noch am Steuer seines Wagens an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch ausgehend von dem 24-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik war die Folge. Weder der 24-Jährige noch sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden am VW, der abgeschleppt werden musste, wird auf rund 8.000 Euro, der Schaden am Renault auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der 24-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

