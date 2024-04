Polizei Hagen

POL-HA: Streit im Straßenverkehr mündet in wechselseitige Körperverletzung

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe eskalierte am Mittwoch (17.04.) an der Einmündung Lerchenfeld/Oedenburgstraße ein Konflikt zwischen zwei Autofahrern. Ein 25-Jähriger gab an mit Familienmitgliedern unterwegs gewesen zu sein. Er habe es eilig gehabt. Als er gegen 17.20 Uhr in die Oedenburgstraße einfuhr kam es dort zu stark stockendem Verkehr. Kurz darauf habe er beobachtet, wie ein Mann (54) und eine Frau aus ihren Fahrzeugen ausstiegen und lautstark an einer Engstelle diskutierten.

Daraufhin habe der Hagener sein Auto ebenfalls verlassen und den Mann darauf hingewiesen, dass er wegfahren solle. Der 54-Jährige habe ihn beleidigt, ihm im weiteren Verlauf mit der Hand an die Kehle gegriffen und den 25-Jährigen gewürgt. Der Hagener habe seinem Kontrahenten daraufhin mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Die Familienmitglieder des 25-Jährigen hätten anschließend versucht die beiden auseinander zu bringen. Der 54-Jährige habe jedoch beide Frauen (23 und 51 Jahre alt) gegriffen und auf den Boden geworfen. Sie suchten noch vor dem Eintreffen der Polizei ein Krankenhaus auf, da sie sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zuzogen.

Der 54-Jährige gab an von dem 25-Jährigen geschubst, vulgär beleidigt sowie geschlagen worden zu sein. Die Auseinandersetzung habe lediglich zwischen ihm und dem Hagener stattgefunden, weitere Personen seien nicht dazugekommen und er habe die beiden Frauen auch nicht auf den Boden geschubst. Alle Parteien zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an und erlitten leichte Verletzungen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell