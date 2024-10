Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.10.24 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Würfe von Gegenständen von der Autobahnbrücke - Polizei sucht Zeugen

Die 22jährige Lenkerin eines Audi fuhr am Freitag gegen 15.05 Uhr an der Anschlussstelle Wangen-Nord auf die A 96 in Richtung München auf. Als sie unter der Autobahnbrücke, über die die L 321 Richtung Hofgut Düren führt, fährt, erhält ihr Pkw plötzlich einen Schlag. Im Rückspiegel sieht sie auf der Autobahnbrücke 2 Personen stehen und vermutet, dass diese etwas heruntergeworfen haben. Später wird im Dach eine Eindellung festgestellt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung zu setzen.

