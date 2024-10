Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 26.10.2024 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Garage brennt vollständig aus

Zu einem Garagenbrand wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 04.20 Uhr in die Hafenstraße nach Überlingen gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort die rechte Garage einer Doppelgarage in Brand geraten. Diese Garage brannte vollständig aus. Die linke Garage wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 17 Mann. Der Schaden wird auf ca. 30000 - 40000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Eriskirch

Polizei verfolgt "frisierten" Motorroller - Fahrer weiterhin flüchtig

Einen Motorrollerfahrer wollten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitag gegen 21.15 Uhr in Eriskirch in der Irisstraße kontrollieren. Der Rollerfahrer beschleunigte innerorts auf ca. 80 km/h und floh vor der Polizei. Beim Durchfahren eines Gebüsches kam er zu Fall, ließ den Roller zurück und flüchtete unerkannt zu Fuß. Es wurde festgestellt, dass der Roller manipuliert und nicht versichert war. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell