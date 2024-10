Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad am Bodensee

Fahrgast in Bus durch Bremsmanöver leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein weiblicher Fahrgast der Buslinie 7395 von Friedrichshafen nach Überlingen am Samstag gegen 15:20 Uhr in Immenstaad am Bodensee zugezogen. Die 81-jährige Businsassin kam bei einem verkehrsbedingten Bremsvorgang am Kreisverkehr in der Hauptstraße zu Fall, nachdem sie erst an der Haltstelle davor in den Bus eingestiegen war. Die Verletzungen wurden von einem Rettungsdienst versorgt, welcher die Geschädigte anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbrachte. Ob die Dame zum Unfallzeitpunkt saß oder stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Unfalls, insbesondere andere Fahrgäste, werden gebeten sich unter Tel. 07551/ 8040 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Friedrichshafen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Zwei verletzte Personen, sowie Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstag im Einmündungsbereich der Riedleparkstraße zur Friedrichstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger Taxifahrer befuhr gegen 18:50 Uhr die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte und bog an der Einmündung zur Riedleparkstraße nach links in diese ab. Die 19-jährige Unfallgegnerin befuhr mit ihrem Audi zur gleichen Zeit die Riedleparkstraße in Richtung Friedrichstraße und bog nach rechts in diese ab. Im Einmündungsbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeuglenker leicht. Die 20-jährige Beifahrerin des Audi blieb unverletzt. Da sich die Angaben der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang unterscheiden, werden Zeugen gebeten sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell