Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dieb begeht erneut Diebstahl

Nach einem räuberischen Diebstahl am vergangenen Mittwoch (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5894375) hat der 36 Jahre alte Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in dem Elektronikmarkt im Gänsbühl erneut Ladendiebstahl begangen. Beim Verlassen des Geschäfts schlug der Alarm an, eine Polizeistreife nahm den Mann wenig später vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 36-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und einfachen Diebstahls. Seither befindet sich der dringend Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Ravensburg

Ladendieb greift Polizisten an

Äußerst aggressiv war ein 40 Jahre alter Mann, der am Montag kurz nach Mitternacht in einer Tankstelle in der Jahnstraße sein Bier nicht bezahlen wollte. Aufgrund der aggressiven Stimmung des Alkoholisierten wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen alarmiert. Auch beim Eintreffen der Beamten hatte sich der 40-Jährige nicht beruhigt und beleidigte die Polizisten aufs Übelste. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. In der Arrestzelle ging der 40-Jährige auf die Polizisten los und versuchte, einen Beamten zu schlagen. Als dessen Kollege den Aggressor davon abhalten wollte, schlug der 40-Jährige auch diesen. Er musste den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zudem wird er die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung tragen müssen.

Ravensburg

Fahrzeug touchiert und abgehauen

Fahrerflucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach der Kollision mit einem Mercedes im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr in der Grüner-Turm-Straße begangen. Der Unbekannte touchierte den Wagen oberhalb der Motorhaube, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw handelt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Zusammenstoßes oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Mit rund 2,5 Promille ist ein 30-Jähriger am Samstag kurz nach 23 Uhr in der Aulendorfer Straße gestürzt. Eigenen Angaben zufolge soll der 30-Jährige zuvor einem Pkw ausgewichen und in der Folge gestürzt sein. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und zeigten den 30-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft an. Seine Fahrt durfte der Mann nicht mehr fortsetzen.

Wangen

Fahrerflucht nach Spiegelstreifer

Nach einem Spiegelstreifer am heutigen Montag kurz vor 7 Uhr auf der K 8043 zwischen Leupolz und Kißlegg hat sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Angaben eines 19 Jahre alten Renault-Fahrers zufolge kam ihm der Unbekannte etwa auf Höhe "Weilers" in einer langgezogenen Kurve fahrbahnmittig entgegen. Die beiden Außenspiegel touchierten sich, wobei am Renault Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Der Unbekannte, der mit einem silbernen oder grauen Daimler GLC unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Leupolz. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug.

Wangen

Scheibe von Fahrzeug beschädigt

Die Windschutzscheibe eines Pkw, der im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, auf dem Parkplatz bei der Turnhalle in Leupolz abgestellt war, ist von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der Unbekannte mit einem Gegenstand gegen die Scheibe geschlagen haben, wodurch sich ein Riss bildete. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Bislang unbekannte Täter haben in einem leerstehenden Industriegebäude in der Straße "Ausrüstung" am Sonntag gegen 15.30 Uhr Unrat im Bereich einer Maschine angezündet. Durch den Schwelbrand war das Gebäude stark verraucht. Auch in einem weiteren Gebäude zündeten mutmaßlich dieselben Täter textiles Material im Dachgeschoss an, das ebenfalls stark rauchte. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Fahrzeugen und über 70 Einsatzkräften an, löschte das Feuer und lüftete beide Gebäude. Ein größerer Brand konnte dadurch unterbunden werden, der Sachschaden fiel gering aus. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen versuchter Brandstiftung und bittet Personen, die Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Brand wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Diebe stehlen Fahrrad und Werkzeuge

Aus einer Garage in der Gustav-Freytag-Straße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11.20 Uhr, ein Fahrrad sowie mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport des grau-blauen Fahrrads des Herstellers Cube sowie unter anderem eines Rasenmähers, einer Schleifmaschine, eines Werkzeugkoffers und eines Lasers ein Fahrzeug benutzt haben. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nehmen die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Fahrzeugscheibe herausgeschnitten

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, die hintere Seitenscheibe eines Nissan Quashqai herausgeschnitten, der in einem Carport in der Sudetenstraße abgestellt war. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Aitrach

Dieb stiehlt Pflanzen

Einen grünen Daumen hat offenbar ein bislang unbekannter Dieb, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße "Am Wirthsfeld" mehrere Pflanzen ausgegraben und entwendet hat. Neben Chinaschilf grub der Unbekannte in einem anderen Garten auch Ziergras, Palmlilie, Grünlilie und Bodendecker aus. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Diebstahls und geht davon aus, dass der Täter die Pflanzen mit einem Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert haben dürfte. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell