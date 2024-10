Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann in Wohnhaus attackiert

Nachdem Unbekannte am Freitag vergangener Woche in ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg eingebrochen sind und den Bewohner attackiert haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Am Morgen gegen 3 Uhr verschafften sich mutmaßlich zwei Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und trafen dort vermutlich ungeplant auf den 66 Jahre alten Bewohner, den sie in der Folge körperlich angriffen. Ob es hierbei zu Geld-Forderungen kam, ist aktuell nicht bekannt. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Männer offenbar die Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten sie anschließend ohne Beute. Der 66-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 25 Jahre alte und etwa 175cm große Männer gehandelt haben. Einer soll dunkle Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Windhag Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Überlingen

Tresor gestohlen

Auf den Inhalt eines Tresors hatte es ein Unbekannter abgesehen, der sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Zutritt zu Büroräumlichkeiten eines Hofs im Bereich Bonndorf verschafft hat. Der Täter betrat die Räumlichkeiten, nahm den Dokumententresor an sich und suchte mit diesem das Weite. Am Morgen konnte dieser im Bachlauf des Längenbachs neben einem Feldweg kurz vor Seelfingen aufgebrochen gefunden werden. Das Bargeld, ein niedriger vierstelliger Betrag, nahm der Dieb mit, den restlichen Inhalt ließ der Unbekannte zurück. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und bittet unter Tel. 07551/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Unbekannter zerkratzt Auto

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende einen Mercedes zerkratzt, der in der Spiegelbergstraße abgestellt war. Er beschädigte den Lack auf der linken Fahrzeugseite sowie am Heck des grauen Autos mit einem spitzen Gegenstand und richtete dabei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

