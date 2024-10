Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike und Motorsäge entwendet

Barchfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Sonntag- bis Dienstagabend in eine Gartenlaube und in eine Werkstatt in der Straße der Zukunft in Barchfeld ein. Anschließend entwendete er ein schwarzes E-Bike der Marke "Secialized" und eine Kettensäge der Marke "Stihl". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0274090/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Ein Schaden von fast 9.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell