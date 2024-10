Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher flüchtete und ließ Fahrzeug zurück

Tiefenort (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat Dienstagabend gegen 22:15 Uhr ein Gartengrundstück in einer Gartenanlage an der Verbindungsstraße zwischen Tiefenort und Bad Salzungen. Er brach anschließend einen Verschlag auf und raffte alles zusammen, was er fand. Anschließend verschaffte er sich zutritt zu einem Abstellraum und nahm aus diesem auch sämtliches Werkzeug mit. Einen Teil des Beutegutes legte der Einbrecher schon zum Abtransport bereit. Die Polizei wurde während der Tat bereits vom Eigentümer über den ungebetenen Gast informiert, der die Tat aufgrund einer Überwachungsanlage mitbekam. Als die Polizisten am Tatort eintrafen flüchtete der Einbrecher unerkannt. Im näheren Umfeld konnten die Beamten einen unverschlossenen Audi finden, an welchem geklaute Kennzeichen angebracht waren. Im Auto selbst lagen Einbruchswerkzeuge und weiteres Diebesgut. Vom Täter fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum vorgefunden grauen Audi A6 mit Fuldaer Kennzeichen geben können. Wer hat das Auto oder eine Person mit dem Fahrzeug im Vorfeld der Tat oder zur Tatzeit beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0274237/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

