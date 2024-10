Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrerflucht - Polizei sucht Verursacher

Nach dem Lenker eines schwarzen Hyundai i20, dessen Fahrer am Montag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Ravensburger Straße ein geparktes Fahrzeug gestreift hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Der bislang Unbekannte beschädigte dabei den Außenspiegel des Wagens und hinterließ am Unfallort Fahrzeugteile. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Grünkraut

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag kurz vor 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 schwer verletzt worden. Der Biker überholte bei Gullen in Fahrtrichtung Wangen eine Fahrzeugkolonne und erkannte nicht, dass der Lenker eines landwirtschaftlichen Gefährts nach links abbog. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da ein Drogenvortest bei dem 41-Jährigen positiv anschlug, musste er Blut abgeben. An seinem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Sachschaden am Traktor fiel gering aus. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 41-Jährigen.

Horgenzell

Fahrzeuge stoßen im Nebel zusammen

Glück im Unglück hatten zwei Fahrzeuglenker, die am Montag kurz vor 19 Uhr auf der K 7974 im Begegnungsverkehr zusammengestoßen sind. Ein 30 Jahre alter BMW-Lenker verstieß ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte bei dichtem Nebel mit dem Mazda eines entgegenkommenden 59-Jährigen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 8.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Weingarten

Mann geht auf Polizeibeamte los

Zwei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz am Montag gegen 21 Uhr leicht verletzt worden. Die Polizisten wurden alarmiert, weil ein 29-Jähriger in einer Wohnung in der Wolfegger Straße zunächst seine Freundin geschlagen hatte und sich im Anschluss hochaggressiv verhielt. Die Beamten legten dem Aggressor Handschließen an, was den Mann nicht davon abhielt, um sich zu treten und Kopfstöße zu verteilen. Dabei trat er einem Beamten ins Gesicht. Eine Beamtin wurde bei dem Gerangel an den Knien verletzt. Mit Unterstützung einer zweiten Polizeistreife konnte der 29-Jährige schließlich aus der Wohnung gebracht werden. Dabei verpasste er dem Beamten einen Kopfstoß. Die Polizisten brachten den alkoholisierten 29-Jährigen in eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Weingarten

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Offenbar übersehen hat ein 75-jähriger Skoda-Fahrer am Montag kurz nach 12 Uhr eine Radfahrerin, als er von der Talstraße nach rechts auf die Waldseer Straße einbog. Die 69-Jährige stürzte bei der Kollision und wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel gering aus.

Bergatreute

Rollerfahrer prallt gegen Baum

Auf der L 314 auf Höhe Löffelmühle ist am Montag kurz nach 22 Uhr ein 31 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei dichtem Nebel gegen einen Baum auf der Fahrbahn geprallt, obwohl die Landesstraße zu dieser Zeit gesperrt war. Dabei erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, an seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Bad Waldsee

Opel gestreift - Fahrerflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle in der Maximilianstraße entfernt hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, einen geparkten Opel Mokka gestreift hat. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Opel wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen

Fahrzeug touchiert - 1.500 Euro Schaden

Auf einem Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist die Besitzerin eines Mitsubishi sitzen geblieben, nachdem der Wagen am Montag von einem Unbekannten touchiert worden war. Der Unfallverursacher streifte den Mitsubishi mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße vorne links. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Bodnegg

Alkoholisiert auf Fahrrad unterwegs - Unfall

Mit rund 2 Promille war ein 40-Jähriger am Montag kurz nach 18.30 Uhr im Waldstück zwischen Wagensperre und Laubern auf dem dortigen Gemeindeverbindungsweg unterwegs. Auf dem abschüssigen Weg stürzte der 40-Jährige und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er Blut abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Leutkirch

Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 21-Jährigen zu, der von der Verkehrspolizei am Montag gegen 12.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg gestoppt worden ist. Bei der Kontrolle des Opel-Fahrers konnte dieser keinen Führerschein vorweisen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum bei dem 21-Jährigen fest, ein Vortest schlug positiv auf THC an. Der 21-Jährige musste im Krankenhaus Blut abgeben und gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Sollte das Blutergebnis den Drogenkonsum bestätigen, muss der 21-Jährige zudem mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell