Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Diebstahl eines Pkw-Hyundai - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (23.07.2024, 17.00 Uhr - 24.07.2024, 06.10 Uhr) ist es in der Holstenstraße zum Diebstahl eines Pkw-Hyundai-Tucson gekommen.

Der schwarze Pkw mit Pinneberger Kennzeichen wurde am vergangenen Dienstag am Fahrbahnrand der Holstenstraße abgestellt und verschlossen. Am Folgetag stellte der Eigentümer gegen 06.10 Uhr fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr am Abstellort stand. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief ergebnislos. Eine GPS-Ortung funktionierte nicht mehr.

Die Ermittlungen werden beim Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise über mögliche verdächtige Feststellungen in Tatortnähe im genannten Tatzeitraum können nach dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell