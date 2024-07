Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokel - Dramatischer Verkehrsunfall - Mann überfährt Frau bei der Gartenarbeit

Bokel (ots)

Am Mittwoch (24.07.2024) ist es gegen 15.30 Uhr auf der L 114 in der Straße Aubek zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 84-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Steinburg kam mit seinem Pkw-Ford-Kuga in Höhe der Unfallstelle nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Die Hauseigentümerin, eine 84-jährige Hamburgerin, war zu diesem Zeitpunkt mit dem Heckenschnitt beschäftigt. Sie wurde überrollt und unter dem Pkw eingeklemmt.

Die am Unfallort eingesetzten FFWen aus Bokel, Westerhorn und Brande hoben den Pkw an, um eine Bergung der Hamburgerin zu ermöglichen. Sofort begannen die Rettungskräfte mit der Reanimation und waren erfolgreich. Anschließend wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik verbracht, um dort intensivmedizinisch behandelt zu werden.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Brande-Hörnerkirchen geführt. Dort ermittelt man nun wegen der Unfallursache. Eine mögliche Unfallursache ist eine medizinische Ausnahmesituation bei dem Pkw-Fahrer. Eine diesbezügliche Beeinträchtigung wurde vom medizinischen Personal noch an der Unfallstelle festgestellt. Diese Beeinträchtigung machte eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich und der Rentner wurde in eine umliegende Klinik eingewiesen. Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch, ob diese Beeinträchtigung zum Unfall geführt hat, oder eventuell durch den Unfall ausgelöst wurde.

Die L 114 war an der Unfallstelle während der gesamten Einsatzdauer vollgesperrt und wurde um 18.59 Uhr wieder freigegeben.

