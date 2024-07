Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen zeigen erhebliche Mängel bei Kleintransportern auf - Weiterfahrten untersagt

Elmshorn (ots)

Am Montag und Dienstag (22./23.07.2024) führten Einsatzkräfte vom Bezirksdienst der Polizei Elmshorn zwei Verkehrskontrollen bei Kleintransportern durch und stellten erhebliche Mängel an den Fahrzeugen fest.

Am Montag hielten die Beamten gegen 10:30 Uhr in der Friedensallee einen VW Crafter an, der äußerlich auffallend ungepflegt wirkte. Der oberflächliche erste Eindruck verbesserte sich auch im Rahmen der genaueren Kontrolle nicht. Unter anderem stellten die Beamten eine gebrochene Achse sowie Ölverlust am Motor fest.

Am Folgetag kontrollierte die gleiche Streifenwagenbesatzung gegen 12:00 Uhr in der Friedenstraße einen Citroen Jumper. Auch an diesem Fahrzeug waren im Rahmen der Kontrolle erhebliche Mängel festzustellen, unter anderem wiesen die Querträger am Unterboden an mehreren Stellen erhebliche Durchrostungen auf.

Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss der Kontrolle vor Ort zu einer Prüfstelle in Borstel-Hohenraden verbracht. Dort bestätigte der Prüfer die erheblichen Mängel und bescheinigte einen verkehrsunsicheren Zustand der Kleintransporter.

Die Polizei untersagte in beiden Fällen die Weiterfahrt und stellte die Kennzeichenschilder sicher.

Gegen den 24-jährigen VW-Fahrer und den 45-jährigen Citroen-Fahrer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Voraussichtlich werden die Fahrer mit mindestens einem Punkt und einem dreistelligen Bußgeld rechnen müssen.

