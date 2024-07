Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Zwei Männer nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten festgenommen - Zeuge stellt sein Fahrrad für Verfolgung zur Verfügung

Wedel (ots)

Am Sonntagmorgen (21.07.2024) kam es im Hakendamm bei dem dortigen Strandbad zu einem Zigarettenautomatenaufbruch. Zwei flüchtige Männer konnten durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein anwesender Zeuge stellte für die Verfolgung sein Fahrrad zur Verfügung.

Nach einem Zeugenhinweis stellten Beamte des Polizeireviers Wedel gegen 06:30 Uhr zwei verdächtige Personen auf dem Gelände des Strandbads fest, die sogleich zu Fuß die Flucht in Richtung Schulauer Hafen ergriffen. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger konnte nach einer kurzen Verfolgung gestellt und festgesetzt werden.

Die Verfolgung des zweiten Flüchtigen dauerte etwas länger an. Ein aufmerksamer Zeuge stellte dem laufenden Beamten sein E-Bike zur Verfügung, so dass die Verfolgung weitergeführt werden konnte. Weitere Einsatzkräfte sichteten letztendlich einen 33-Jährigen in der Hafenstraße in Höhe des Elbparks und konnten die Person vorläufig festnehmen.

Im Bereich des Strandbads stellten die Einsatzkräfte einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten sowie in der Umgebung eine Tasche mit Aufbruchswerkzeug fest. Bargeld und Zigaretten waren nicht mehr auffindbar. Es ist anzunehmen, dass ein dritter Täter unerkannt vom Tatort flüchten konnte.

Die beiden vermutlichen Täter wurden zur Dienststelle in Pinneberg verbracht, letztendlich aber am Folgetag wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Personen müssen sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen eines Einbruchdeliktes verantworten.

Die Polizei möchte hiermit auch einen ausdrücklichen Dank an den schnell handelnden Zeugen aussprechen, der sein Fahrrad zur Verfügung stellte, aber dessen Name nicht bekannt ist.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Wer weitere Hinweise zum Einbruchgeschehen oder zu weiteren Tatbeteiligten geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 04101-202-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell