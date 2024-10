Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit Holzstämmen beladener Lkw verliert Ladung

Unzureichende Ladungssicherung dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Montagmorgen gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 463 bei Nollhof ereignet hat. Ein mit Holzstämmen beladener Lastwagen war in Richtung Sigmaringen unterwegs, als sich kurz nach dem Kreisverkehr Nollhof mehrere Stämme von der Ladefläche lösten und auf die Fahrbahn rollten. Ein entgegenkommender 42 Jahre alter Ford-Lenker erkannte die Gefahr und bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße nur einseitig befahrbar.

Sigmaringen

E-Scooter übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein E-Scooter-Fahrer zugezogen, als er am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Mühlbergstraße von einem Pkw erfasst wurde. Ein 19 Jahre alter Autofahrer wollte das Gelände einer Tankstelle verlassen und übersah dabei den auf dem Gehweg fahrenden 32-Jährigen. Der Roller-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, kam auf der Fahrbahn zum Liegen und wurde aufgrund seiner Kopfverletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Winterlingen

Gefährliches Überholmanöver und beschädigter Lkw nach Unfallflucht

Nach einem riskanten Überholmanöver am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der B 463 zwischen Winterlingen und Nollhof ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos war in Richtung Sigmaringen unterwegs und setzte kurz vor Beginn des zweispurigen Bereichs zum Überholen eines Sattelzug-Gespanns an. Dabei übersah er offenbar den Gegenverkehr, woraufhin mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer abbremsen oder ausweichen mussten. Der rücksichtslose Autofahrer touchierte beim riskanten Manöver den Lastwagen, kam in der Folge kurz ins Schleudern und setzte seine Fahrt im Anschluss beschleunigt in Richtung B 32 fort. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Verkehrsteilnehmer, die durch das Manöver gefährdet wurden sowie sonstige Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrer und dessen mutmaßlich an der rechten Seite beschädigten Auto geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Anzeichen auf Drogenkonsum

Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte ein 21-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den Fahrer gestoppt. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit reagierte ein Drogenvortest positiv auf berauschende Mittel, weshalb die Fahrt für den 21-Jährigen mit der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus endete. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommen auf ihn ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Sigmaringendorf

Trip mit getuntem Fahrzeug endet in Polizeikontrolle

Mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Bußgeld muss ein 43-Jähriger rechnen, der am Montagvormittag in Sigmaringendorf von der Polizei kontrolliert wurde. Neben einer nicht zulässigen Rad-Reifen-Kombination stellten die Beamten des Verkehrsdienstes Sigmaringen an dem Wagen auch anderweitige Modifikationen fest, die sich auf das Geräuschverhalten auswirkten. Darüber hinaus konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Ihn erwarten nun entsprechende Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell