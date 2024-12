Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Unfallstelle geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Im Piepershagen;

Unfallzeit: 04.12.2024, zwischen 07.30 Uhr und 13.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Am Mittwoch, gegen 07.30 Uhr, parkte eine Frau aus Borken ihren dunkelgrauen VW Bully auf dem Parkstreifen vor dem Bürgerbüro an der Straße Im Piepershagen. Als sie gegen 13.15 Uhr zum Wagen zurückkam, musste sie an der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden feststellen. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell