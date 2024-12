Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 03.12.2024, zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher in Borken. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Audi am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Ahauser Straße abgestellt. Als sie vom Einkauf zurückkam, musste sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Wagen feststellen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell