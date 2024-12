POL-BOR: Gescher - Nach Alleinunfall im September Zeugen gesucht

Legden (ots) - Tatort: Legden, Hauptstraße; Tatzeit: zwischen 01.12.2024, 19.30 Uhr, und 02.12.2024, 08.10 Uhr; In Büroräume eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Montag in Legden. Die Täter hatten vergeblich versucht, eine Tür des Gebäudes an der Hauptstraße aufzuhebeln. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

