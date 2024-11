Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241106.3 Heide: Wo ist diese Kette?

Bild-Infos

Download

Heide (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heide im Oktober 2024 haben Unbekannte unter anderem eine sehr auffällige Halskette entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Heider Kripo nun nach Zeugen, die Hinweise können.

Am 19. Oktober 2024 drangen Einbrecher in der Zeit von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr über eine Terrassentür in das Haus in der Lerchenstraße ein. Sie durchsuchten das Innere des Objektes und stahlen unter anderem eine individuell gefertigte Goldkette. Darüber hinaus entwendeten sie weitere Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr. Der Gesamtwert der Beute ist noch unklar.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich bisher keine Hinweise auf die Täter ergeben. Zeugen, die zur Tatzeit am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Auskünfte zum Verbleib der Kette geben können, sollten sich daher mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell