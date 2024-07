Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Warnmeldung

Offenburg (ots)

Am heutigen Mittwochmittag kam es in der Kolpingstraße und in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße zu mehreren verdächtigen Vorfällen. Zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr sollen fremde Personen in Seniorenheimen Geld gefordert und Schmuckstücke entwendet haben. Die Polizei bittet daher um erhöhte Achtsamkeit. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. /al

