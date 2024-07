Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5

Mahlberg - Gepanzert auf der Straße unterwegs: Zwei Schildkröten gerettet

Schutterwald, A5 / Mahlberg (ots)

Auf der A5 zwischen Offenburg und Lahr entdeckte eine Polizeistreife am Dienstagabend auf Höhe Schutterwald eine Schildkröte auf dem Standstreifen. Bei einem kurzen Stopp konnte die Streifenbesatzung den gepanzerten Verkehrsteilnehmer in Obhut nehmen (siehe Foto). Das augenscheinlich unverletzte Reptil wurde zur Sicherheit zur Dienststelle des Verkehrsdienstes Offenburg gebracht und befand sich dort in liebevoller 24/7 Betreuung der Polizisten. Nach der fürsorglichen Pflege durch schildkrötenerfahrene Beamte wurde das Fundtier zur Begutachtung in eine Tierherberge gebracht.

Eine zweite Schildkröte wurde von Kollegen des Polizeipostens Schwanau in Obhut genommen. Eine tierliebe Radfahrerin meldete am Dienstag gegen 8:30 Uhr den Fund des Tieres auf der Fahrbahn der K 5342 zwischen dem Baggersee Nonnenweier und der Autobahnbrücke über die A5. Aus Sorge um das Wohl der Schildkröte nahm sie das Tier mit zur Arbeit und übergab es später der Polizei. Bei der augenscheinlichen Wasserschildkröte stellte sich heraus, dass sie wohl einem Angler an den Haken gegangen war, da sie diesen immer noch im Maul hatte. Die Angelschnur war offensichtlich abgeschnitten worden, und das Tier wurde anschließend zurückgelassen. Die Schildkröte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung an ein Tierheim übergeben.

