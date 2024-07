POL-OG: Gernsbach - Rentner mit Pedelec gestürzt

Lahr (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagnachmittag einen am Fahrbahnrand in der Weinbergstraße geparkten Pkw beschädigt und ist daraufhin geflüchtet. Zwischen 14:30 Uhr und 18:20 Uhr dürfte der Unbekannte einen Schaden von rund 5.000 Euro an dem abgestellten Opel Astra hinterlassen haben. Bei dem Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers könnte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Die ...

